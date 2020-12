Roberto Palazuelos hace revelación sobre los contagios en festival de Tulum al que asistió

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos no se quedó callado e hizo una revelación tras la controversia que se desató en varios medios, quienes mencionaron que mucha gente se contagió de Covid-19 por un festival que se hizo en Tulum.



Palazuelos dijo que a pesar de que mucha gente se enfermó tras ser parte del evento, él no resultó contagiado. "Yo no quise ir a ninguna de las fiestas porque yo sabía que había riesgo de contagio porque estaba habiendo un rebrote. La prueba es que a mí no me ha dado nada [...] yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado", relató.



Sobre dicho evento del cual él fue parte y el tema que salió a la luz sobre que la gente no traía cubre bocas, fue directo al explicar: "Sí, porque es un evento al aire libre, además de que yo, la verdad, no me voy a estar poniendo a decirle a la gente que se ponga su cubre bocas. Si la gente se lo quiere poner, adelante, es su salud, yo no me voy a estar poniéndome a pelear ni soy responsable por la gente. No es un evento que yo organicé, simple y sencillamente yo fui a un hotel donde hubo un pequeño evento de como 15 hoteles, no fuimos nada más nosotros".



Roberto afirmó que los eventos se realizaron con los permisos necesarios, pero eso no los hace responsable de las acciones que tuvo la gente sobre ponerse el cubrebocas y tomar las medidas pertinentes que ya se han mencionado con frecuencia.

El festival contaba con los permisos para hacer ese tipo de eventos con las debidas medidas, pero también hay gente que no las respeta y tampoco te vas a poner a golpear turistas porque no las respetan", concluyó.