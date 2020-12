Sin pelos en la lengua, Dulce responde a críticas por olvidar letra de canción de María José

Ciudad de México.- Luego de diversos rumores de enemistad entre las cantantes María José y Dulce, esta última no se quedó callada y respondió a las críticas que recibió por haber olvidado la letra de una de los canciones de la exintegrante del grupo Kabah.

Desestimando las supuestas diferencias que surgieron con la intérprete de Lo que tenías conmigo al decir que ella prefería escuchar las versiones de sus contemporáneas y no a la cantante de 44 años, ahora Dulce decidió enviarles un contundente mensaje a los fans de María José que la atacaron, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionada por los comentarios en su contra tras su dueto con la María José en el show de las GranDiosas, la artista contestó:

A mí todo lo que pudieran haber dicho, a mí no me hace daño , yo soy una persona que tengo demasiados años en esto, para mí es una piedra en el camino, la hago a un lado y yo sigo caminando ”, expresó la famosa.

Incluso, previo a estas declaraciones, la intérprete de 65 años aseguró que esta no será la última vez que le pase una situación así, pues continuará haciendo duetos con otros colegas, además de que no es la primera ocasión que le sucede algo así.

Yo hasta dudé que ella quisiera cantar conmigo, lo que sí noté fue mucho rollo en redes sociales, mucho ataque, no solo a mí, sino a GranDiosas, porque yo dije que me gusta esto o el otro, o porque se me olvidó la letra, está bien, me atacaron, no pasa nada”, manifestó.