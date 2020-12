Tragedia en Hollywood: Al borde la muerte, George Clooney es hospitalizado de emergencia

Estados Unidos.- George Clooney, famoso y muy reconocido actor de Hollywood de 59 años, recientemente se ha visto al borde de la muerte y ha tenido que ser hospitalizado de emergencia tras haber contraído una difícil afección al descuidar su salud y bajar drásticamente de peso.

Clooney en una reciente entrevista en la que habló de su próxima película, Midnight Sky, reveló que para esta tuvo que bajar demasiado de peso en muy poco tiempo pues su personaje es un científico que padece cáncer y aún así no baja el ritmo en su demandante trabajo.

Tras esto, George contrajo pancreatitis aguda, una terrible enfermedad en la que se inflama su páncreas debido diferentes causas, una de ellas puede ser la falta de azúcar que hace trabajar más al órgano, que de no haber sido llevado a tiempo le pudo haber costado la vida.

Creo que traté de adelgazar demasiado rápido y no me estaba cuidando lo suficiente, he de admitir", explicó al Daily Mirror.

De igual manera agregó que le costó mucho recuperarse pues debía guardar reposo y dado que estaba grabando en la Antártida necesitaba mucha energía, cosa que no tenía por su estado de salud tan delicado, aunque eso le dio mayor "credibilidad" a su actuación.

Me llevó algunas semanas mejorar y recuperarme por completo. No fue nada fácil, porque como director y actor, este proyecto me obligaba a tener grandes dosis de energía. Estuvimos rodando en los alrededores de un glaciar de Finlandia, lo cual fue muy complicado pero era justo lo que necesitaba para dar credibilidad a mi personaje. Este ha sido el trabajo más duro que he hecho en toda mi vida, pero fue muy divertido también", dijo.