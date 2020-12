Tras polémica en 'Ventaneando', Bisogno deja TV Azteca y lo desenmascaran: "Gay frustrado"

Ciudad de México.- Luego de los fuertes insultos que soltó al aire el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, hacia el periodista de espectáculos y conductor de Chisme No Like Javier Ceriani, empezó una intensa guerra de declaraciones mientras que el presentador no se presentó en el foro del programa.

Bisogno, quien lleva 23 años en TV Azteca, de nueva cuenta desató polémica luego de que explotara en vivo mientras él y Pedro Sola reaccionaran extrañados a que el supuesto nuevo novio de Marjorie de Sousa les diera la exclusiva sobre su romance a Chisme No Like en vez de a Ventaneando.

Pobre diablo que no da una y tiene que estar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal cog...", dijo Daniel.

Posteriormente, defendió sus palabras en Twitter a solo semanas de que causara controversia tras los fuertes insultos "clasistas y racistas" que hizo a un usuario, seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque desde entonces se dice que su puesto está en riesgo y hasta que habría perdido su exclusividad tras ser presuntamente castigado por el dueño Ricardo Salinas Pliego, al parecer no importó la tarde de este miércoles cuando nuevamente hizo fuertes comentarios en televisión nacional.

Luego de que este jueves 10 de diciembre no se presentara en el foro junto a Pati Chapoy, se dice que Bisogno ahora sí podría perder su trabajo en el programa de espectáculos. Ceriani no dudó en responderle y junto a Elisa Beristain, explotó contra el conductor:

Mientras tú vas a buscar pit... a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa trabajando... vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada, llegas y todo está resuelto", declaró Ceriani.

Además, pidió a los ejecutivos y al dueño de la televisora dejar de proteger a Daniel ya que no sería la primera vez que lanza comentarios despectivos a alguien al aire.

Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisora".

El argentino no se detuvo ahí, pues hasta ventiló detalles íntimos de su vida. Aseguró que el conductor era un "gay frustrado y amargado" y que su exesposa Cristina incluso "sabía que era gay", por lo que el escándalo con Raquel Bigorra el año pasado presuntamente fue montado.

Eres un gay homofóbico... me lo dijo un exnovio tuyo. Tu mujer sabía que eres gay y lo de Bigorra fue todo un show para proteger a tu mujer y la doble vida que llevaste (...) Se perdió 50 años de pit... y ahora está desesperado por comerse todos. Pero ahora está con un chiquito de 23 años... me llamaron tus ex y me contaron todo (...) Es un gay frustrado, un amargado", dijo.

Tanto Ceriani como Beristain le pidieron a Bisogno "reconocer su sexualidad" desde su programa en su canal de YouTube y hasta le ofrecieron ayuda para que acepte su orientación.

Además, según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, este jueves en una reunión, varios patrocinadores presuntamente exigieron que despidieran al conductor por su mala imagen y los recientes escándalos.

Tres marcas que se anuncian en Azteca, dos en 'Ventaneando', solicitaron una cita con el Departamento de Contenidos y Alberto Ciurana para pedir la cabeza de Daniel o de lo contrario ellos sacan su marca, su imagen y su dinero de ese canal", reportó.

"La semana pasada Bisogno perdió su exclusividad de más de 20 años. Era uno de tres personajes que todavía la tenían y a partir de esta semana pasó de ser exclusivo a talento por honorarios", agregó.

Cabe mencionar que el conductor aún no se ha pronunciado sobre el tema ni ha dado razón de su ausencia en Ventaneando o su presunta pérdida de exclusividad, por lo que la infomación aún permanece en calidad de especulaciones.