William Valdés enfurece contra fans de Ricardo Casares y les manda fuerte mensaje por sus críticas

Ciudad de México.- En la pasada emisión de Venga la Alegría, el joven conductor cubano, William Valdés, sorprendió a todos al mostrarse con un feo suéter navideño, el cual hizo reír a varios miembros de la producción.

Sin embargo, en redes sociales, esto le costó una gran ola de críticas y pésimos comentarios de los internautas, sobre todo de los fans de su compañero, Ricardo Casares, pues muchos aseguraron que esta es una tradición navideña de dicho presentador.

No obstante, William no dudó en quedarse callado, por lo que a través de sus historias de Instagram explotó contra el odio recibido, asegurando que no dejaría de usar esta prenda.

No puedo creer la verdad, que un abrigo como este cause tanta polémica, para los que me están diciendo que es tradición de Ricardo Casares".