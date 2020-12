Abogado de Aída Cuevas habla sobre los rumores de la cantante y niega que sea parte de una secta

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, ha trascendido en el mundo de la farándula, el pleito legal entre los hermanos, Aída Cuevas y Carlos Cuevas, pues ambos se han hecho toda clase de señalamientos entre sí.

Aunque la cantante de mariachi le otorgó el perdón a su hermano menor ante las cámaras hace unas semanas, todo parece indicar que el famoso no está dispuesto a aceptarla, pues en pasadas ocasiones ha afirmado que "es un perdón de chocolate".

Además, uno de los abogados del también cantante, acusó a Aída de pertenecer a una secta, ante esto, el licenciado, Alfonso Arnáez, quien representa a la artista, contó a Sale el Sol, como es que ella tomó dichas declaraciones.

Está muy ofendida por las declaraciones, sobre todo por el tema de las sectas, he tenido oportunidad de conocerla, Doña Aída es guadalupana, es católica y no pertenece a ninguna secta, para empezar, no pertenece a ninguna secta, es una tontería lo que están diciendo".