Alfredo Adame confiesa que ya se reconcilió con su hijo menor Sebastián

Ciudad de México.- El conductor Alfredo Adame, mediante una entrevista relató que ya hizo las paces con su hijo menor Sebastián, quien le deseó lo mejor luego de que anunciara que se contagió de Covid-19.

En su relato, el presentador dijo que el joven fue a verlo a su casa, y por fin le dirigió la palabra, al preguntarle por su estado de salud, algo que lo dejó conmovido.

Ayer vino mi hijo Sebastián a verme, me dijo ‘papá, te quiero mucho’, ‘¿Cómo estás?’, ‘¿Estás bien?’, yo me había quejado de que tenía que andar mendigando el cariño de mis hijos, y bueno… prácticamente ayer hicimos las paces, me habló, me preguntó cómo estaba, todo muy bien”, dijo.