Así es como Vanessa Bryant ayuda a que Kobe Bryant sea reconocido como la persona del año

Estados Unidos.- Vanessa Bryant está ayudando a la reconocida revista estadounidense, TIME a honrar la vida obra que realizó su difunto esposo, el basquetbolista de la NBA Kobe Bryant como la persona del año, quien murió en un trágico accidente en helicóptero a inicios de este 2020 cuando viajaba con su hija de 13 años Gianna.

Fue mediante un mensaje pregrabado durante el In Memoriam de la presentación de la Persona del Año de la revista TIME, donde la viuda, dio unas tristes y fuertes palabras sobre lo doloroso que había sido para ella y para sus hijas sobrevivientes la persona de Kobe y Gianna.

Las palabras no pueden hacer justicia al dolor que sentimos este año. En todos los niveles de conexión humana de todo el mundo mesa, experimentamos una profunda pérdida ".

Así mismo, Vanessa Bryant hizo una conmovedora reflexión durante el video por todas las vidas que se han perdido por culpa de la pandemia de coronavirus, la cual ha terminada con más un millón de personas en lo que fue el transcurso del año 2020.

Nos despedimos de esposos, hijas, esposas, hijos, abuelos, amigos y héroes nacionales...Y seguimos contando las vidas entregadas a esta cruel pandemia, que se ha cobrado más de un millón de almas en todo el mundo”.

Tras la conmovedora reflexión y de varios comentarios, Vanessa, el violonchelista Yo-Yo Ma y Kathryn Stott hicieron una sentimental interpretación sobre el tema Over the Rainbow para la sección In Memoriam de la presentación, la cual fue encabezada por Kobe y Gianna.