Chris Evans deja Marvel por Pixar para interpretar a 'Buzz Lightyear' en una película

Estados Unidos.- Este jueves la empresa Disney sorprendió nuevamente a todos, esta vez en compañía de Pixar y el actor de 'Capitán América', Chris Evans, pues dieron una noticia bastante sorprendente relacionada con la franquicia de Toy Story, la cual fue estrenada en el año 1995.

Ya que durante el evento de Investors Day de Disney, se reveló que iba a estrenarse una película sobre el personaje 'Buzz Lightyear', la cual será una precuela que tratará sobre el origen del mismo y será estrenada el 17 de junio de 2022. Además, será Evans quien preste su voz.

Por su parte, el actor compartió en su cuenta de Instagram oficial, la cual recién abrió este año, la primer imagen que da vistazo al personaje y también expresó su alegría de formar parte del proyecto, incluso admitió que era un sueño hecho realidad para el, pues afirma que es fanático de Pixar. Así mismo, aclaró que nunca podrá remplazar el trabajo de Tim Allen, actor quien dio su voz para el personaje en las películas de Toy Story.

Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran admirador de sus películas desde el principio. Mi equipo apenas pudo contener su emoción cuando me dijeron que Pixar tenía una propuesta para mí. Todo lo que dijeron fue "Buzz Lightyear". No sabía qué significaba eso, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear, y nadie podría tocar su actuación".