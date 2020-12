¿Cirugías? Tras muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona enloquece 'Hoy' al lucir irreconocible

Ciudad de México.- La guapa y carismática conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, se encargó de robar miradas y suspiros en redes sociales al compartir una exquisita fotografía en la que aparece mostrando su espectacular y envidiable belleza con un encantador atuendo oscuro de invierno.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que la también cantante publicó la instantánea en la que se le aprecia posando muy cautivadoramente a la cámara mientras luce el impresionante y seductor 'outfit', con lo cual que sin duda hizo 'babear' a más de uno pues según los usuarios luce irreconocible.

También está bien estar mal, sentir que no puedes, caerte, no estar al cien, date permiso... me encanta la película #intensamente".