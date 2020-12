Claudia Cervantes presume su radical cambio de imagen a nueves de convertirse en madre

Ciudad de México.- La actriz Claudia Cervantes, presumió su radical cambio de 'look', luego de que el pasado mes de marzo se convirtió en madre, por lo que ahora ha perdido mucho peso.

En su relato menciona que comenzó con un gran tratamiento, el cual le ha servido para salir adelante, e incluso le ha ido mejor, al afirmar que ha logrado sacar su mejor versión.

Ayer finalicé mi tratamiento postparto de 10 sesiones en Human Sculptore y estoy muy feliz con el resultado. Una vez por semana y mi cuerpo está más firme, sobre todo la cadera y abdomen que con el embarazo se agranda. Perdí grasa, disfruté mientras me pasaban por encima el aparato, no duele y me motivé a seguirle con Nutrióloga y ejercicio diario”, dijo.