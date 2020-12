¡De no creerse! Esto es lo que Marvel lanzará en los próximos años de películas y series

Estados Unidos.- Este jueves se realizó uno de los eventos más grandes de Marvel, pues se celebró el Investors Day, evento donde Disney hace importantes anuncios sobre algunos de sus futuros proyectos de sus más grandes franquicias como Star Wars, Pixar y Marvel, siendo esta última la que enloqueció a miles de fans del cómic en todo el mundo.

En dicho evento, se mostró un tráiler de de la serie Falcon And The Winter Soldier, que se estrenará el 19 de marzo del 2021 y tendrá lugar luego de los acontecimientos de Avengers Endgame. Así mismo, también se mostró un primer vistazo de Loki, la cual llegará en mayo del 2021. Ambos shows serán estrenados por Disney Plus.

Así mismo, también se presumió de un nuevo tráiler de WandaVision y el Primer tráiler oficial de What If, una serie que tendrá varios episodios de diferentes historias alternas. WandaVision llegará el 15 de enero, mientras que la segunda durante del verano, las dos por Disney Plus también, al igual que Armor Wars y Iron Heart, sin embargo ni una de estas dos ultimas tienen una fecha para llegar.

Por otra parte, se anunció que la película Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings ya ha finalizado su filmación y probablemente llegará a cines en Julio del 2021. Mientras que la secuela de Captain Marvel, protagonizada por Brie Larson, se lanzará en Noviembre del 2022.

Ademas, se confirmó que no habrá un remplazo para el actor Chadwick Boseman quien murió en agosto de este año tras una intensa batalla contra el cáncer del colon. Así mismo, se mencionó que continuarán con las secuelas de diferentes cintas y que se explorará los multiversos en las continuaciones de los personajes 'Doctor Strange' y ‘Spiderman'. Al igual una serie de Samuel L. Jackson en su papel como 'Nick Fury'.