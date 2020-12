Delia García, exnovia de Facundo, deslumbra a todo Instagram con sus bellos ojos

Ciudad de México.- La hermosa influencer fitness, Delia García, dejó a miles de sus fans con la boca abierta, luego de mostrar su reciente post en su cuenta personal de Instagram.

La exnovia de Facundo logró captar la mirada de varios internautas, luego de mostrar su hermosa mirada, pues más de uno mencionó haber quedado cautivado por los bellos ojos de le famosa.

El post de Delia logró alcanzar tremenda popularidad, debido a que obtuvo más de 14 mil likes en cuestión de muy poco tiempo, además, se hizo de diversos elogios en la sección de comentarios, donde brillaron también bonitos mensajes.

Wow, que hermosa eres, me encantas", "Esos ojazos, me vuelven loco", "Chale, lo que dejó ir el pobre de Facundo, no puede ser", "Dios mío, es cabello y esos ojos me fascinan", comentaron los usuarios.