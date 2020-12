Dua Lipa causa furor sobre el escenario en increíle vestido negro: "Diosa"

Estados Unidos.- La famosa y guapa cantante británica, Dua Lipa, ha causado un gran furor entre sus millones de seguidores en Instagram al lucir su espectacular figura en un precioso vestido negro, que optó para usar en una de sus recientes presentación sobre el escenario en los Billboard Woman in Music Awards.

Lipa continúa con sus presentaciones alrededor de todo el mundo recibiendo premios y realizando presentaciones interpretando algunos de sus nuevos temas musicales, en esta ocasión Boys Will Be Boys en el importante evento anual de los premios a las mujeres más destacadas de la música, Billboard Woman in Music Awards, en el que fascinado a todo aquel que la ve sobre el escenario dando un espectacular show con los atuendos y coreografías que causan la locura entre sus fans.

Durante este reciente evento optó por vestir un magnífico vestido largo negro, con el cual se hizo acreedora de miles de halagos, pues se lució como una autentica "Diosa" con su cabellera negra larga cayendo en cascada enmarcando su rostro.