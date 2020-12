Esteban Macías, exreportero de TV Azteca, revela que dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El periodista Esteban Macías, informó que se encuentra bajo aislamiento debido a que dio positivo a Covid-19, por lo que se ha ausentado de su programa Chismorreo.

Pues bueno con la novedad de que soy positivo a Covid-19 por eso no me han visto en el ‘Chismorreo’, por eso no he podido asistir a mis grabaciones de 24 por segundo en Televisa”, dijo.