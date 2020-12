¡Impresionante! Artista se implanta aletas en el cráneo y se declara 'transespecie'

Ciudad de México.- El artista español, Manel de Aguas, ha llamado la atención del publico por su singular manera de sentirse conectado con la naturaleza; y es que el joven decidió implantarse unas aletas en el cráneo ya que no se considera cien por ciento humano

Según de Aguas, la manera correcta para definirse es ‘transespecie’; ya que asegura que su decisión ha provocado que muchos lo mal miren por la calle, aunque el artista dice no se arrepiente de su decisión.

Fue un proceso gradual con muchas preguntas sin respuesta. Mi familia y amigos siempre me apoyaron porque vivieron de cerca cada decisión. En la calle, pues me miran raro, aunque eso no me afecta", agregó.