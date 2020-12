Kim Kardashian revela estar devastada tras la ejecución de un preso: "Estoy tan arruinada"

Estados Unidos.- En las últimas semanas, Kim Kardashian quien es una reconocida empresaria, socialité y estudiante de derecho, estuvo en una ardua batalla legal para salvar la vida de Brandon Bernard, quien estaba condenado a ser ejecutado tras estar vinculado a un asesinato.

Brando fue ejecutado este jueves y por esa misma razón, Kardashian utilizó sus redes sociales para expresar su dolor, donde señaló que podía sentir empatía por las familias de las víctimas, pero que el acabar con la vida de Bernard no les traería de vuelta a nadie y que eso no le arreglaría las cosas.

Mantengo lo que siempre he dicho, puedo sentir empatía y sentir dolor por las víctimas y sus familias. Matar a Brandon no los traerá de vuelta y creo en el fondo de mi corazón matarlo no está bien. Lo que hizo Brandon estuvo mal, pero matarlo no arreglará las cosas".

Kim también había hecho una campaña en redes sociales para apoyar a Brandon quien estuvo en sentencia por 20 años, es por eso mismo que trataron de contactar al mismo presidente Donald Trump para que detuviera la sentencia, sin embargo no funcionó. Es por eso mismo, que la estrella de Keeping Up With The Kardashians agradeció en su nombre.

Brandon quería que le diera a cada persona que trabajó en su nombre apoyándolo de alguna manera, un gran agradecimiento... Estaba seguro de que iba a tener la oportunidad de decírselo todo él mismo y escribirles todas las cartas, ¡pero me dijo que les dijera a todos lo agradecido que está por ustedes!".

Brandon Bernard tenía 18 años en el año 1999 cuando estuvo involucrado en el brutal secuestro y asesinato de Todd y Stacie Bagley. Aunque el no fue quien se encargó de disparar a las víctimas, Bernard se encargó de poner los cuerpos de la víctima en el maletero de un automóvil y le prendió fuego.