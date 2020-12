La cantante FKA Twigs denuncia abuso sexual y emocional por parte de Shia LaBeouf

Estados Unidos.- La reconocida artista británica, FKA Twigs, demandó al actor Shia LaBeouf, con quien tuvo una relación que terminó en el 2019, por agresión sexual, abuso y estrés emocional.

Según el periódico The New York Times la cantautora y bailarina de 32 años, relató que hubo un episodio en el que durante un viaje por el desierto, ella despertó en medio de la noche con él asfixiándola.

En los casi 12 meses que duró la relación entre la cantante británica FKA Twigs y el actor californiano Shia LaBeouf, el abuso físico y emocional fue una constante. Así detalló en la demanda que ha presentado este viernes en un tribunal de justicia de Los Angeles. FKA, cuyo nombre verdadero es Tahliah Debrett Barnett, es la segunda mujer que denuncia los abusos del actor.

En la demanda, la cantante le acusa de "abuso incansable", incluyendo violencia y agresión sexual, así como maltrato psicológico. Barnett describe a su ex novio como un hombre "peligroso" que abusa de las mujeres.

Por su parte, el protagonista de Transformers, respondió a las acusaciones de FKA Twigs y a las de una segunda exnovia que lo imputó por comportamiento abusivo a través de un correo electrónico publicado por NYT.

No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir", escribió el actor estadounidense de 34 años.