¿La corrió? Talina Fernández hace fuerte confesión en vivo sobre el pleito con su nieta

Ciudad de México.- La conductora Talina Fernández se sinceró en vivo en Sale el Sol y reveló algunos de los detalles que la llevaron a tener un distanciamiento con su nieta Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy.

Hace una semana, su nieta declaró en una transmisión en vivo que presuntamente no tenía donde vivir y buscaba quien la adoptara ya que Talina supuestamente la había "corrido de su casa".

A pesar de que la llamada 'Dama del Buen Decir' se mostraba renuente para hablar del tema durante el matutino, sobre todo porque desde su perspectiva los medios de comunicación hicieron grande el tema, dijo:

Las cosas de mi familia se quedan con mi familia, lo malo, es que de una cosa así (pequeña), los medios hacen una cosa así (grande). Yo quiero que en estas fechas haya armonía, reconciliación, amor, paz y unión. Yo me siento en paz, yo sé que he hecho todo... ¡y más!, por el bienestar de mi tribu, de mi familia, lo que se diga después, no oigo, no oigo, soy de palo... tengo orejas de pescado. Yo me siento muy bien conmigo, muy bien".