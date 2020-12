La familia Kardashian anuncian un nuevo reality show con Disney a meses de cancelar el anterior

Estados Unidos.- El famoso reality show Keeping Up With The Kardashians, llegará pronto a su final, tras 20 temporadas y emitirse desde el año 2007, es por eso que normalmente muchas personas se entristecieron al enterarse de que ya no podrían ver más a Kim Kardashian y a su familia, en sus pantallas y lamentaron el fin del show.

Sin embargo, este jueves, durante el evento de Investor's Day de Disney, el cual dio sorpresas relacionadas a la compañía y sus propiedades, Hulu anunció que tendrían un nuevo proyecto con las Kardashian/Jenner y que será contenido completamente exclusivo de la famosa plataforma de streaming, así mismo, será mediante Star donde se transmitirá en Latinoamérica y otras partes del mundo.

Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie crearán contenido global, que se transmitirá exclusivamente en Hulu en los EE. UU. Y en múltiples territorios en Star a nivel internacional".

Así mismo, la empresa mencionó que obviamente esperarían que el show terminara por el canal de televisión E!, con el cual la familia tiene un acuerdo y comentó que el lanzamiento de este nuevo reality que abarcará incluso más aspectos de la vida de las empresarias, estaría llegando a finales de 2021 y se compartirían detalles adicionales sobre este.

Además, algunos miembros de la familia se manifestaron tras el anuncio, como la matriarca, Kris Jenner que comentó estar emocionada por su nueva asociación. Mientras que Kourtney, la mayor del clan publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde aparece el castillo y lo señaló como que era todo un sueño hecho realidad.