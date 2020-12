Maca Carriedo sale en defensa de Adela Micha al atacar a Ana María Alvarado

Ciudad de México.- La presentadora Maca Carriedo arremetió en contra de Ana María Alvarado, luego de que informara que Adela Micha no salió en los promocionales de El Heraldo Televisión, con el fin de no toparse con excompañeros de Televisa, como Mauricio Barcelata.

En su relato, la expresentadora del programa Hoy, junto a su amiga, aseguraron que le molesta que hablen mal de su gente, con argumentos no preparados, pues simplemente son especulaciones.

A mi hay dos cosas que me enchilan, 1. Que digan cosas de mi gente y 2. Que digan mentiras y no se preparen, sale este personaje que bastantes más cosas tiene qué atender en su vida…”, cuando fue interrumpida por la periodista que dijo: “Pues tú dijiste que uno de sus familiares estaba…”, dijo.

Además la tachó de mentirosa, al mencionar que ella desconoce cómo sus jefes la tienen de periodista, pues "inventa muchas cosas para decirlas como información".

A lo que Adela Micha respondió de forma sarcástica, que no la invitaron a el promocional de Navidad de El Heraldo Televisión, al pedir nombres y causas.

Ya me enojé porque no me invitaron, ¿quién dirige El Heraldo Televisión? O sea díganme el nombre porque no me invitaron oigan y ‘La Saga Live’ está ahí”, contestó Adela sarcásticamente.