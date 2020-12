María León revela que la crisis sanitaria a la culpable de que no consolide su relación con este actor

Ciudad de México.- La cantante María León, sorprendió a sus seguidores al mencionar que la crisis sanitaria ha provocado que ella no consolide su relación con el actor Carlos Ferro.

¡maldita pandemia!, háblame Carlos, nomás me mandas cuidar a tus perros y luego nada”, dijo.

Aunque cabe mencionar que en días recientes se le ha cuestionado por su preferencias, debido a que reciente expresó que sentía cierta atracción por Beyoncé, además de que en un video musical salió muy pegada de Regina Blandón.

Y es que recientemente las cámaras del programa Hoy, quisieron saber algo al respecto, a lo que ella respondió de forma tranquila y aclaró los malentendidos, al indicar que las personas tendrán sus conclusiones, además de que ella apoya a la comunidad LGBT.

La verdad es que para mí eso no es ninguna ofensa, la gente tendrá sus opiniones y pues si a la gente que me sigue no le importa, pues que ruede el mundo ¿no?”, dijo.