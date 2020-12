Príncipe Harry no sale de los problemas; enfrentaría nueva demanda contra medios británicos

Reino Unido.- Tal parece que los problemas para el Príncipe Harry no están cerca de concluir, pues según The Telegraph, el exroyal se encuentra enfrentando una nueva demanda en contra de los medios británicos, la cuál se sumaría a la propia que tiene su esposa, Meghan Markle, y a la que tienen en conjunto contra un fotógrafo desconocido por tomar una foto de su hijo, Archie, en su casa de Los Ángeles.

Supuestamente el duque de Sussex ha interpuesto una demanda en el Reino Unido a un periódico de Londres que en el pasado mes de octubre público una nota en la que aseguran ha perdido todo contacto con los Royal Marines justo después de que anunciara el pasado mes de enero del 2020 su decisión de dejar de formar parte de los miembros senior de la Corona e irse a vivir a Canadá y después a Estados Unidos con la duquesa de Sussex y su primogénito.

Como se sabe este año 2020, la polémica pareja ya tiene en curso tres demandas, una contra Associated Newspapers, por las dos notas en las que revelan fragmentos de la carta que Meghan escribió para su padre, Thomas Markle, quién entregó el documento a los medios, otra en contra de The Sun y el Daily Mirror por supuestamente haber intervenido sus mensajes de voz de sus teléfonos celulares y otra contra un paparazzi, del que no se sabe su nombre aún, por haber tomado una foto de Archie en su casa de Los Ángeles, antes de cambiarse a Montecitos, interpuesta en California.

Ahora, según The Guardian y el medio antes mencionado, Harry ha sumado una más a la lista al interponer otra demanda en contra de Associated Newspapers por haber dicho que hay un distanciamiento entre él y los Royal Marines, misma que supuestamente se interpuso el pasado 27 de noviembre por el despacho Schillings, el equipo legal de la pareja, presentada en la Suprema Corte de Londres, al igual que las otras.

Cabe mencionar que hasta el momento la nueva demanda se encuentra en calidad de rumor ya que la información presentada no ha sido confirmada o negada por una fuente oficial, los duques de Sussex o por su equipo legal.