Roberto Palazuelos amenaza a quien intentó incendiar su hotel: "La madri... que le voy a dar"

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos envió una fuerte amenaza a uno de los sujetos que prendió fuego en una cabaña e intentó incendiar su hotel Ahau Tulum. Aunque el incidente no pasó a mayores, el actor reveló que las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación y subrayó que no parará hasta encontrar a los responsables.

"Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar", dijo en entrevista para el programa De Primera Mano.

Yo creo que son mexicanos. Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar", agregó.

Debido a que este hecho puso en riesgo a sus huéspedes, especialmente a los hijos de uno de sus socios, el empresario lanzó un fuerte mensaje hacia uno de los involucrados.

El barbón ése, el día que me lo encuentre, vas a ver la madri#%& que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5. A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro", manifestó.

Finalmente, el artista no descartó que este ataque pudiera tratarse de un atentado en su contra. "Yo no tengo enemigos, pero hay mucha gente envidiosa, aunque a mí se me hace que es un loco porque también estamos investigando si le dieron un mal servicio, pero al parecer no y a lo mejor fue mandado por quien sabe quién. Vamos a saber quién es".



Video:



https://www.youtube.com/watch?v=UdiKReEf2bo