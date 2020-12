Sam Smith perdona a Shawn Mendes, luego de que cometiera terrible acto en su contra

Estados Unidos.- Sam Smith demostró que le tiene bastante cariño a su colega Shawn Mendes, puesto que lo perdonó el hecho de que se haya confundido en algo que es realmente muy importante para la vida e identidad del interprete de I'm Not the Only One.

Fue en una reciente entrevista donde Mendes envió una disculpa a Smith por usar sus pronombres incorrectos, ya que este último hace meses pidió que se le reconozca con los pronombres "they" o "them" los cuales no tienen un género incluido. puesto que Sam no se identifica con uno en especifico.

Oh Sam Smith, lamento mucho referirme a ti como un 'él' por tu introducción al jingle ball... Se me olvidó por completo. No volverá a suceder... ¡Te mando tanto amor!... ¡Además, eres una de las personas más divertidas que he conocido! ", escribió Mendes en Instagram.

Por su parte, Sam fue demasiado cortés con Shawn y le respondió que no había un problema, puesto que tanto el interprete de Wonder como todos estaban aprendiendo sobre eso, así mismo, le deseó con bastante cariño que tuviera unas excelentes fiestas este fin de año.

Todos estamos aprendiendo juntos... Felices fiestas, todo mi amor".

Sam dio el anuncio sobre que era una persona no binaria cuando lanzó su álbum Love Goes a fines de octubre, pues tomó esa decisión tiempo atrás. Así mismo, también comentó que muchas personas le dieron bastante apoyo y buenos deseos luego de que tomó su decisión.