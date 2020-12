¿Se acerca el final? Actriz de 'Grey's Anatomy' habla del futuro de la serie tras 15 años al aire

Estados Unidos.- Tras el estreno de la temporada 17 de Grey's Anatomy, fans que han seguido la serie especulan que podría ser el final del más largo drama médico de la tv estadounidense con 15 años al aire, una de las actrices del elenco original ha hablado respecto al futuro de este sin revelar ningún detalle.

Chandra Wilson, quién da vida a la tenaz y talentosa 'Doctora Bailey' desde el primer episodio de la temporada 1, ha aclarado si es verdad que la serie que se estrenó el 27 de marzo del 2005 y que actualmente pasan cada jueves un nuevo episodio de la temporada 17 ya ha llegado a su final después de que solo queden tres, incluida ella, de los miembros originales, Ellen Pompeo ('Meredith Grey') y James Picken Jr. ('Doctor Webber').

Ante la crisis mundial por el Covid-19, Shonda Rhimes ha decidido enfocarla en este tema, por lo que su protagonista, 'Meredith', ha contraído el tan temido virus entrando en un estado de gravedad prácticamente mortal, su vida está tan al filo de extinguirse que incluso ella puede reencontrarse con personajes que han fallecido, como su esposo, 'Dereck Shepard' (Patrick Dempsey) y su gran amigo, 'George O'Malley' (T.R Knight), por lo que se ha dicho que al final y pese a los esfuerzos de todos ella morirá, a lo que Wilson respondió de esta manera.

La reconocida actriz tras esto aclaró que pese a que se ha hablado de ya darle un cierre a esta historia, al final el equipo completo sigue decidiendo lanzar más temporadas pues ellos sienten que hay más historia que darle, además de que los fans siguen pidiendo más, lo que en esta ocasión no ha cambiado y hasta el momento todos han decidido que esta no sea la última temporada.

Debido a que la red no está lista, el estudio no está listo, la base de fans no está lista, los números son demasiado buenos, todas esas cosas, colectivamente, han decidido que no vamos a ponerle fin. Simplemente vamos a esperar y ver", finalizó Wilson.