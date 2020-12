Shakira y Carlos Vives revelan que estarán en una película de Disney sobre Colombia

Bogotá, Colombia.- Durante el evento Investor's Day de la compañía Disney, muchos fanáticos enloquecieron y en especial los de la cantante Shakira y esto se debe a que la casa del ratón dio una importante noticia sobre un futuro proyecto que estará enfocado en Colombia.

Pues según se reveló, la empresa lanzará la película Encanto, la cual estará ubicada en Colombia, país de origen de Shakira, la cual estará dirigida por Byron Howard y Jared Bush, codirigida y coescrita por Charise Castro Smith. Así mismo, tratará de una familia que vive un un lugar mágico.

Esta no es la primer película de Disney ambientada en Latinoamérica, pues en 2017 se estrenó COCO la cual tomó lugar en México. Así mismo, se cree que por las reacciones que tuvieron Carlos Vives y Shakira ante la noticia, desató rumores de que quizás estén involucrados, cosa que no sería mucha sorpresa por parte de la interprete de Girls Like Me, porque ya anteriormente participó en Zootopia.

Además, no es la primera vez que ambos famosos trabajan juntos en un proyecto, pues anteriormente, los dos estuvieron involucrados en una colaboración para el tema La Bicicleta, el cual fue lanzado en 2016 y se convirtió en uno de los éxitos del verano de ese año.