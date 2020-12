Sofía Rivera Torres se disculpa por su borrachera y explica lo que pasó con Bárbara de Regil

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, la guapa conductora de Qué Importa, dio bastante de qué hablar, luego de que compartiera algunas historias de Instagram desde una fiesta, donde bebió demás y acabó haciendo el ridículo.

Pues en los clips, se mostró lamiendo la imagen de la actriz, Bárbara de Regil, en la portada de una revista, señalando que incluso ella era su 'crush' femenino.

Luego de varios días de este incidente, la joven comunicadora decidió hablar sobre esto, explicar lo que sucedió realmente, así como también dejar en claro que no estaba mal el hecho de haber bebido alcohol, pues lo hizo de manera responsable.

Ahí les va porque generalmente no comparto estas cosas, estaba borracha, subí las historias, ni pedo, no hice nada malo, pero la razón por la que nunca lo comparto es, que estoy muy consciente de que también me siguen personas menores de edad, entonces de vez en cuando salgo con una copa de vino o botella de cerveza, pero muy rara vez comparto algo de la borrachera".