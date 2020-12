¡Tragedia en Televisa! Azela Robinson sufre el "inmenso dolor" de perder a su hermana

Ciudad de México.- Azela Robinson, la reconocida actriz de Televisa, mediante su cuenta de Instagram ha informado que se encuentra atravesando por un momento de "inmenso dolor" ya que ha perdido a su hermana, Rosella Franceschelli, quién falleció el pasado jueves 10 de diciembre.

Robinson, que actualmente trabaja junto a Juan Osorio en la famosa telenovela ¿Qué le Pasa a mi Familia?, empleó el pasado jueves 10 de diciembre sus redes sociales para informar que de manera repentina su hermana había fallecido, dejándola devastada pues era de las personas que más ha "amado" en toda su vida.

He perdido a mi hermana Rosella Franceschelli... He perdido a una de la spersonas que más he amado en mi vida, mi hermana Ross, y me siento rota. No comprendo aún que quien más amaba en la vida, se me vaya así", escribió Azela.