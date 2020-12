A un mes de su lamentable fallecimiento, Gaby Crassus recuerda a su madre

Ciudad de México.- La presentadora Gaby Crassus, mediante su cuenta de Instagram recordó a su madre a un mes de su lamentable partida, al escribirle una emotiva carta.

Acompañada de una serie de fotografía, fue como la conductora de Al Extremo, habló de su mamá, al afirmar que le cuesta mucho trabajo el poder aceptar que ya está con ella.

Hoy se cumple un mes de que te fuiste al cielo Ma y todavía me cuesta aceptarlo... Un mes de tristeza, angustia, dolor y sí enojo también... Ayer se le cayó el primer diente a mi hijo y aunque sé que estás en primera fila viendo todo, el no poder mandarte la foto y llamarte por facetime para que lo vieras me dejó un vacío inmenso", escribió.