Famoso exgalán de Televisa confiesa que le fue infiel a su esposa en la noche de bodas

Ciudad de México.- El actor de Televisa Fernando Carrillo, quien espera a un hijo con su prometida 30 años menor María Gabriela, se sinceró en una entrevista con Yordi Rosado y reveló que le fue infiel a su ahora exesposa en el mismo día de su boda y que incluso, se lo confesó en su noche de bodas.

El exgalán de telenovelas, quien es venezolano y vive en Tulum junto a su prometida, se sinceró en el programa La última y nos vamos sobre su mejor y peor momento cuando estaba en la cúspide de la fama.

Tal vez confrontar a productores en Televisa, de repente con los que no estaba de acuerdo y con los que yo sabía que me hacían jal... Era como que: 'Cab... a mí no me haces eso'. ¿Cómo hacías eso cab...? Cómo enfrentarte a un jefe y decirle 'vete a la chin...' pero es parte de la juventud".