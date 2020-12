Hilda Aguirre se inyecta células madre para afrontar problemas de salud

Ciudad de México.- La famosa actriz, Hilda Aguirre, tuvo la oportunidad de ser la madrina de honor en un evento de la Academia Americana de Medicina en la Ciudad de México, en dicho evento, la famosa se inyectó células madre.

Este tratamiento es conocido por sus diversos beneficios al cuerpo humano, pues además de frenar el envejecimiento, también sirve para la activación celular, ayudando a sanar enfermedades degenerativas.

En su conversación con la revista TV Notas, Hilda comentó que estar más que fascinada con esto, pues le maravilla lo mucho que la medicina ha evolucionado con la tecnología.

Entre otras cosas, la famosa actriz comentó que decidió hacer esto para combatir algunos problemas de salud y evitar complicaciones que le podrían afectar a futuro.

Yo me la puse porque tengo la presión alta y para que se me baje, ahorita he estado irregular, pero me siento bien, espero que me ayude y también para prevenir que me de otro infarto cerebral, porque no me quiero quedar en una silla de ruedas y toda mal, imagínate ¡que miedo!".