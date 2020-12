Lourdes Munguía relata cómo fueron sus primeros años y su llegada a la actuación

Ciudad de México.- La actriz Lourdes Munguía, quien se encuentra de fiesta por su cumpleaños 60, mediante una entrevista con el portal de espectáculos TV Notas, reveló cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

En su relato, ella menciona que desde niña siempre quiso actuar, pues jugaba con títeres, hacía dramatizaciones en su casa, en las cuales utilizaba a sus hermanos como espectadores.

Fue gracias al modelaje, que ella logró ingresar a la actuación, pues a los 14 años la llamaban para modelar ropa íntima así como trajes de baño, entre otras cosas.

Protagonicé una serie muy importante llamada Viva México, producida por Miguel Ángel Alemán, con Guillermo Zayas, y de ahí me llamaron para hacer la telenovela Te amo (1984), luego Muchachita, y de ahí le siguieron muchas más, ¡no he parado de trabajar! A la par hice conducción, teatro y cine, siempre he tratado de complementar una cosa con otra y me ha ido bien", mencionó.