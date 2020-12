Mauricio Mancera narra la vez que por poco pierde la vista a causa de un raquetazo

Ciudad de México.- El conductor Mauricio Mancera, mediante una entrevista recordó la vez que casi pierde la vista a causa de un raquetazo, luego de asistir a clase de tenis.

En su relato menciona que todo se dio cuando tenía ocho años, y una niña le dio un duro golpe en un ojo, del cual se quedó sin ver por un tiempo, sin embargo después la pudo recuperar.

Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo 'ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso', abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega", contó.