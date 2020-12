Regina Blandón relata los motivos por los que terminó su fugaz matrimonio

Ciudad de México.- La actriz Regina Blandón, mediante una entrevista con Karla Díaz para el programa Pinky Promise, habló de su matrimonio fugaz, el cual se dio en el año 2017.

En su mensaje la intérprete de 'Bibi', habló de los motivos por los cuales se dio su separación en abril de 2018, al destacar que todo fue a causa de la comunicación, pues es algo que fallaba en su relación.

La comunicación es clave, y después de todo que fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro, nos enseñó y nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero", detalló.

Y es que tras la ruptura salieron diversos cuestionamientos a los cuales ella les mencionó que son cosas que no se pueden decir, por lo que no pueden pedirles que luchen, si no conocen las causas.

Todo mundo nos decía ‘¿y por qué no lucharon?’, ‘fue muy poco tiempo’, creo que esas cosas que te dice la gente de afuera que no sabe lo que hay adentro", indicó.

Por último mencionó que fue muy valiente de ambas partes el terminar, al darse cuenta que las cosas no estaban bien, por lo que no se arrepiente de nada, simplemente cree que hicieron lo correcto.