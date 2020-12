"Traté de hablar con ella": Sabine Moussier revela que trató de hacer las paces con Paty Navidad

Ciudad de México.- Hace unos días, las famosas, Paty Navidad y Sabine Moussier, se vieron envueltas en medio de un escándalo, por un pleito entre ellas por el cariño de un hombre.

No obstante, la polémica celebridad estalló contra Sabine en sus redes sociales, pidiéndole que deje de hablar sobre ella, pues no era nadie para meterse en su vida privada.

El pasado viernes 11 de diciembre, la actriz de origen alemán comentó a los medios de comunicación, que ella no se metió en la relación de Paty, pues ella no sabía que está andaba con el mismo galán.

Yo no me metí en la relación de nadie, porque no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso", dijo.