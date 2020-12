Adiós 'Sale el Sol': Joanna Vega-Biestro revela que deja el programa por esta razón

Ciudad de México.- La reconocida y querida conductora de Imagen Televisión, Joanna Vega-Biestro, mediante sus historias de Instagram ha confesado a sus millones de seguidores que en cuestión de semanas dejará Sale el Sol por un tiempo por esta importante razón.

Joanna respondió a preguntas y comentarios de sus fans a través de sus historias la pasada tarde del sábado 12 de diciembre, revelando que en cuanto su doctora se lo recomiende dejará el matutino por un tiempo, no específico cuanto, para dar a luz a su hija y pasar tiempo con ella.

Claro, me quiero ir lo más pegadito por supuesto, hasta donde mi doctora me de chance, pero sí, quiero estar con ella y hacer esta conexión y pues me voy a ausentar, sí", explicó la conductora.