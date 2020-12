Eddie Van Halen: Tras meses de su deceso, esto es lo que sucedió con sus restos

Estados Unidos.- El 6 de octubre de este año, los fans del género hard rock entraron en luto, pues el famoso guitarrista Eddie Van Halen de la famosa banda Van Halen, murió a los 65 años tras combatir una dura batalla contra el cáncer.

Tras su deceso, sus familiares y amigos se habían mantenido en completo silencio. Sin embargo, recientemente su hijo de 29 años, Wolf Van Halen confirmó que había sucedido con el cuerpo de su padre, además comentó que pensaba honrarlo de una forma bastante especial que incluso el mismo músico manifestó como deseo para que sucediera después de su muerte.

Wolf reveló que el cuerpo de su difunto padre fue incinerado 22 después de su deceso y contó que planea esparcir las cenizas del legendario músico en el Océano Pacífico que está frente a la costa de su ciudad natal de Malibú, California. Según menciona el medio estadounidense TMZ.

Fue también Wolf Van Halen el que se encargó de comunicar al mundo que el artista había muerto en un conmovedor tuit donde expresó el dolor que sentía tras la perdida de su padre, mencionando también que su corazón estaba completamente roto y que nunca podría recuperarse de la perdida.

Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo...Mi corazón está roto y no creo que me recupere nunca de esta pérdida".