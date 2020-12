Harry Styles revela si le gustan los hombres o mujeres tras varios rumores sobre su orientación

Estados Unidos.- Durante casi toda su carrera, el actor y cantante británico Harry Styles, quien saltó a la fama mundial gracias a su tiempo en la banda juvenil One Direction siempre ha dado de que hablar con respecto a sus preferencias, ya que muchos suelen incluso asegurar de que el artista es bisexual.

Es por eso mismo, que tras años de especulaciones e incluso donde algunos afirmaban que tuvo una relación sentimental con su excompañero Louis Tomlinson, el interprete de Watermelon Sugar finalmente habló sobre si tiene gusto por los hombres, mujeres o por ambos.

Harry comentó que a él no le interesa que es lo que gente opine sobre sus preferencias, pues solamente lo ve como algo para divertirse, ya que no ha pensado nada más que eso. Tras ese comentario, el cantante confirmó que solamente está enfocado en su carrera y no en otras cosas.

Simplemente creo que la sexualidad es algo que es diversión. ¿Honestamente? No puedo decir que lo haya pensado más que eso".

Así mismo, Styles también habló sobre su preferencias por usar ropa femenina también, pues afirmó que el usa lo que a él le gusta y que no le importa el género, ya que solo necesita sentirse cómodo consigo mismo y eso hace que las cosas sean mucho más faciles con respecto a lo que viste.