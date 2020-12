"Hemos perdido una gran figura": Muere el autor John Le Carré a los 89 años

Cornwall, Europa.- Este domingo 13 de diciembre se confirmó la muerte del famoso autor, John Le Carré quien a sus 89 años llegó a su fin por una breve enfermedad, se informó que el deceso del reconocido por sus novelas de espionaje fue el pasado sábado.

El CEO de The Curtis Brown Group, Jonny Geller fue el encargado de dar esta noticia por medio de un comunicado que compartió en redes sociales y donde brindó detalles.

Es con gran tristeza que debo compartir la noticia de que David Cornwell, conocido en el mundo como John Le Carré, falleció después de una breve enfermedad (no relacionada con Covid-19) en Cornwall el sábado 12 de diciembre de 2020 por la noche. 89. Nuestros corazones están con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa, Jane", declaró Geller.

Carré se dedicó en vida a escribir y pasó a definir la era de la Guerra Fría con la ayuda de su personaje, George Smiley. Su última novela fue Agent Running in the Field, publicada en octubre del 2019.John escribió 25 novelas y un volumen de memorias, The Pigeon Tunnel (2016), y ha vendido más de sesenta millones de copias de su trabajo en todo el mundo.

Nunca más se volverá a ver su parecido, y todos los amantes de los libros, todos los interesados en la condición humana, sentirán su pérdida. Hemos perdido una gran figura de la literatura inglesa, un hombre de gran ingenio, amabilidad, humor e inteligencia. He perdido un amigo, un mentor y una inspiración", escribió Jonny.

El ceo también compartió una breve declaración de la familia de Cornwell, quien pidió privacidad ante la dolorosa pérdida.

"Es con gran tristeza que debemos confirmar que David Cornwell – John le Carré – murió de neumonía el pasado sábado por la noche después de una corta batalla con la enfermedad. A David le sobreviven su amada esposa durante casi 50 años, Jane, y sus hijos Nicholas, Timothy, Stephen y Simon. Todos lamentamos profundamente su fallecimiento. Nuestro agradecimiento al maravilloso equipo del NHS en el Royal Cornwall Hospital en Truro por el cuidado y la compasión que le demostraron durante su estadía. Sabemos que comparten nuestra tristeza”.