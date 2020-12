Henry Cavill preocupa a sus fanáticos tras tener un terrible accidente y quedar lesionado

Londres, Inglaterra.- Desde el 2019 la serie de Netflix, The Witcher se ha convertido en todo un éxito, pues fue gracias a su historia la cual está inspirada en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski y a la increíble interpretación del actor de origen británico Henry Cavill, el cual también ha dado vida a 'Superman' en la pantalla grande.

Sin embargo, los fanáticos de Cavill despertaron este domingo con la terrible noticia de que la estrella había sufrido un terrible accidente durante el rodaje de la segunda temporada, pues señalaron que su pierna terminó herida, provocando que las grabaciones se suspendieran.

Estaba en la pista de entrenamiento y se hizo algo en la pierna. De repente se levantó y claramente tenía mucho dolor. No estaba claro si le golpeó algún objeto o si fue una lesión muscular... Ha liado todo el calendario de rodaje porque no puede caminar bien. Tiene que llevar una armadura pesada en las escenas y no puede hacerlo con la lesión de la pierna".