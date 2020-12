Ingrid Coronado enloquece a sus enamorados con revelador 'outfit' de playa

Ciudad de México.- La guapa actriz y presentadora mexicana, Ingrid Coronado, acaparó todas las miradas de sus fanáticos de redes sociales al presumir una publicación donde derrocha belleza durante una de sus vacaciones.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exconductora de Venga la Alegría compartió una coqueta instantánea en la que se deja ver de lo más sonriente disfrutando de un día relajación y agua utilizando un revelador bañador de una pieza en color blanco y azul.

Nota para mí: No es tóxico explicarle a alguien algo que no me gusta, que me molesta o que me está haciendo daño. Tóxico es no poder decir nada por miedo a la actitud de la otra persona o por miedo a que se vaya”, escribió la famosa en la publicación.