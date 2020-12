Jenny Slate, expareja de Chris Evans, tras su polémico romance anuncia que está embarazada

Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense, Jenny Slate, exnovia de Chris Evans, a dos años de haber revelado que su polémico romance con el 'Capitán América' había terminado y uno de haber anunciado su compromiso con Ben Shattuck, ha confesado que se encuentra embarazada de su primer hijo.

En 2016 Evans y Slate se conocieron y poco después comenzaron un romance que dio mucho de que hablar, causando controversia y mucha polémica, ya que los fans del reconocido exintegrante del MCU señalaban que ella no era lo suficientemente atractiva para él.

Sin embargo, eso pareció no importarles a la pareja, ya que continuaron con su relación, de manera intermitente pues terminaban y regresaban, por dos años, hasta que en 2018 rompieron de manera definitiva su noviazgo, tras un año separados y varios meses en una relación con Shattuck, Jenny anunció de su compromiso.

Ahora, el pasado sábado 12 de diciembre, durante una entrevista por videollamada en el programa Late Night de Seth Meyers, ha revelado que está en la dulce espera de su primogénito, incluso mostró su abultado vientre, derritiendo a los espectadores.

Déjame que te cuente una historia. La primera noche del confinamiento, organizamos una velada muy especial y romántica con mi prometido. Y después me dediqué a hacer lo mismo que el resto del mundo: me encerré en casa y me dediqué a hornear un montón de pan. Pero he de decir que creo que he comido demasiado", dijo Slate antes de mostrar su 'pancita' de embarazo.