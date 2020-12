Carolina Mendoza confiesa cómo vivió en 'Exatlón': "Estaba sola e incómoda"

República Dominicana.- Carolina Mendoza habló tras ser eliminada de la cuarta temporada de Exatlón México, misma que rompió en llanto y reveló cómo se sentía respecto a su salida.

Carolina Mendoza se convirtió en la tercera mujer eliminada del equipo de 'Titanes' al perder primero contra Carmelita Correa y después enfrentarse a una contrincante del equipo de 'Héroes', Valery Carranza.

La joven clavadista de 23 años de edad, dejó la competencia con lágrimas al mencionar que había dejado todo en la competencia aunque no tuvo muy buenos resultados. Sin embargo, la competidora habló sobre cómo se sentía, pues antes de abadonar el reality de TV Azteca, se pudo ver que tuvo algunas diferencias con sus compañeros.

Llegué y habían varios grupos, entonces yo como que no me hallé en ningún grupo, y eso me hizo sentir muy sola e incómoda, nunca me sentí augusto", mencionó la clavadista.