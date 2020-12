Cher admite que odia envejecer y revela su secreto para lucir joven y radiante a los 74 años

Estados Unidos.- Desde hace algunos años, en redes sociales se ha destacado bastante el hecho de que la cantante y actriz Cher, luce increíblemente joven para tener 74 años, ya que tanto como su rostro y energía, parecen ser de una persona de muchos años menos, hecho que siempre ha impresionado a muchos.

Sin embargo, la artista si ha hablado sobre pequeños detalles y revelado que de cierta forma si ha sentido algunos de los estragos del tiempo en ella, inclusive llegó a admitir que odiaba ese hecho bastante, pues afirma que le detiene de hacer muchas cosas que solía hacer tiempo atrás.

Lo odio...¿Qué, voy a decir que me gusta? No, no me gusta. Cualquier mujer que sea honesta dirá que no es tan divertido... Cuando estaba trabajando en la carretera solíamos trabajar dos shows por noche y luego salir a bailar toda la noche, pero estos días... es como si tuviéramos que descansar porque tienes otra noche", confesó