Demi Lovato hace conmovedor homenaje a Naya Rivera a meses de su muerte: "Te extraño"

Estados Unidos.- La cantante Demi Lovato hizo conmovedor homenaje donde afirma que extraña a su amiga Naya Rivera, la cual conoció mientras fue invitada en Glee y quien falleció en julio de este año en un trágico accidente mientras estaba de paseo con su hijo pequeño.

La intérprete de 28 años, publicó un video de un sol brillante mientras daba una caminata y colocó un pequeño texto donde mostró que extrañaba a su colega. Así mismo, en el fondo del video se reproducía la canción Here Comes The Sun de la famosa banda The Beatles, lo cual es una clara referencia a la escena de Glee que filmaron juntas y donde la cantaron a dueto.

Fue durante la quinta temporada de la famosa serie dramática musical, los personajes de Lovato y Rivera los cuales se llamaban 'Dani' y 'Santana Lopez', respectivamente, se enamoran tras cantar juntas esa canción durante uno de sus turnos en un restaurante en el cual se conocieron y trabajaban.

Fue el 13 de julio cuando el cuerpo de la actriz fue encontrado en el lago Piru en el condado de Ventura, California, cinco días después de que desapareciera durante una excursión. Al igual de Demi Lovato, sus compañeros de Glee recientemente hicieron un homenaje donde recaudaron fondos para una organización en la cual Rivera solía apoyar durante las fiestas decembrinas.