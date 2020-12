Jarabe de Palo hace llorar a todos tras cumplir la última voluntad de Pau Donés antes de morir

Ciudad de México.- Recientemente, el grupo musical Jarabe de Palo lanzó a las redes sociales un video con pequeños clips grabados durante los que serían los últimos días de vida de él cantante Pau Donés en las montañas de Vall d’Aran, Lleida, mientras paseaba con su perro llamado Fideos.

Fue durante mayo, un mes antes de morir tras una lucha contra el cáncer de colon, cuando el difunto artista publicó un texto que hacía referencia al video del tema llamado Misteriosamente Hoy, donde contaba que le hubiese gustado hacer más videos en compañía de su mascota.

Mayo 2020. Vall d’Aran, Lleida. Simplemente me gustaría hacer un video en el cual se me viera con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, correteando sobre el césped, disfrutando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento, sin pensar en nada... simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña... conseguir transmitir aquella sensación me haría feliz”.