"Madre santa": Mila, la guapa hija de 'El Negro' Araiza, alborota Instagram al dejarse ver de esta forma

Ciudad de México.- Camila Araiza, una de las preciosas hijas del reconocido conductor Raúl 'El Negro' Araiza, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una serie de enloquecedoras fotografías en las que aparece haciendo derroche de la espectacular e inigualable belleza que la caracteriza.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la hermosa joven publicó las llamativas instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras se luce más linda que nunca en un enloquecedor y destapado atuendo claro, lo cual sin duda dejó a más de uno con la boca abierta.

Es la primera vez que no me da miedo, que comprendo que no es mi culpa (ni la de mi cuerpo). Qué no esta en mi control que perspectivas y mentes ajenas existan. Lo que si está en mi control es SER y amarme como tal", escribió la famosa en la postal.