Marysol Sosa asegura que no se ha resuelto el testamento de José José y envía fuerte mensaje Sara

Ciudad de México.- Marysol Sosa reveló que hasta este momento no tiene información sobre la fecha en que se dará lectura al testamento que dejó el cantante José José en México.

Lo legal sigue, pero ahorita ya es diciembre y ya estamos en lo que estamos, seguimos con esta situación de la pandemia, no tenemos ahorita fecha de próxima audiencia, pero oportunamente en cuanto la tengamos les informamos”, dijo la cantante tras su encuentro con diversos reporteros a su salida de Televisa San Ángel .

Al ser cuestionada por las recientes declaraciones del cantautor cubano Rey Bárbaro, quien asegura que el 'Príncipe de la Canción' repartió su herencia en vida, Marysol replicó:

La verdad, tuvieron mucho tiempo para hacer con mi señor padre muchas cosas, de acuerdo, yo la herencia que hoy agradezco son los oídos, la voz, la garganta, la educación que recibí… no es mi tema, en mi caso, yo clamo por la justicia y así se queden con la cortina y con la casa y con el perro o con lo que quieran, pues que se lo queden, pero de todos modos tienen que venir a dar la cara".

Finalmente, la hija de Anel Noreña subrayó que hasta este momento no ha cobrado las regalías de su padre, y envió este contundente mensaje a Sara Sosa y Sara Salazar.

Nunca se han cobrado regalías, les repito, ese será un tema que en un momento dado de nuestro caso se tiene que llegar a ello, porque mi padre fue quien fue, pero no es nuestro objetivo, no me parece extraño el que ahorita salgan a decir dichas cosas al respecto, porque de todos modos nosotros estamos por lo que estamos, y que se queden la cortina y con el perro, pero de todos modos tienen que venir a dar la cara", remató.