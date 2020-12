"Me ven muy fit y luego me ven muy fat": Vadhir Derbez revela haberse descuidado en la cuarentena

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19, ha hecho que muchas personas pasen la mayor parte de su tiempo encerrados en casa, cosa que ha permitido a varios descuidar ciertos aspectos de su vida.

Tal como recientemente le habría pasado al actor y cantante, Vadhir Derbez, quien recientemente fue captado por la prensa con algunos kilos demás.

Según explicó el artista, la actual temporada de aislamiento le ha afectado en su alimentación, pues se ha descuidado, pues se ha consentido un poco más de lo habitual con los platillos que suele degustar.

La verdad si me he dejado ir muchísimo, pero bueno, también se vale, de repente me ven muy fit, de repente me ven muy fat, no pasa nada", dijo el hijo de Eugenio Derbez.